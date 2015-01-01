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"مهموم" لمحمد منير تقترب من كسر حاجز المليون مشاهدة (فيديو)

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:58 ص
مهموم لمحمد منير تقترب من كسر حاجز المليون مشاهدة (فيديو)
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طرح الكينج محمد منير عبر "يوتيوب"، أغنيته الجديدة "مهموم" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.


ونجحت الأغنية في أقل من 48 ساعة منذ طرحها في الاقتراب من حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية، منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل.
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