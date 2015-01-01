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رئيس أولمبيك آسفي يعلق على المواجهة المغربية المنتظرة بالبطولة العربية

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:52 ص
رئيس أولمبيك آسفي يعلق على المواجهة المغربية المنتظرة بالبطولة العربية
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حسن شحاتة
 
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أسفرت قرعة البطولة العربية المقامة تحت مسمى "كأس محمد السادس للأندية العربية"، التي أقيمت أمس السبت، في العاصمة المغربية "الرباط"، عن مواجهة أولمبيك آسفي المغربي لمتصدر المجموعة الأولى، والتي تضم مواطنه اتحاد طنجة.


وقال أنور دبيرة، رئيس نادي أولمبيك آسفي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الرياضية" المغربية: "القرعة أوقعتنا مع متصدر المجموعة الأولى، والتي تضم نادي اتحاد طنجة، ونتمني تصدرهم للمجموعة لتكون مواجهة مغربية خالصة".


وأضاف: "نحن مستعدون لمواجهة أي فريق بالبطولة، وسنحسم ملف المدرب خلال الأيام القادمة".


ومن الجدير بالذكر أن المجموعة الأولى في الدور التمهيدي المؤهل لدور الـ 32 كلاً من: الزوراء العراقي، اتحاد طنجة المغربي، الرفاع البحريني، بطل الصومال".

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