رئيس أولمبيك آسفي يعلق على المواجهة المغربية المنتظرة بالبطولة العربية

أسفرت قرعة البطولة العربية المقامة تحت مسمى "كأس محمد السادس للأندية العربية"، التي أقيمت أمس السبت، في العاصمة المغربية "الرباط"، عن مواجهة أولمبيك آسفي المغربي لمتصدر المجموعة الأولى، والتي تضم مواطنه اتحاد طنجة.



