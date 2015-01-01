سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
الأحد 28/يوليه/2019 - 12:49 ص
ميسون أبو الحسن
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شارك مساء أمس، بعزاء والدة الفنانة عزة بلبع، كوكبة من السياسيين، أبرزهم حمدين صباحي، وكريمة الحفناوي، وجمال فهمي، وأسامة الأزهري، وذلك بمسجد عمر مكرم بالتحرير.
وكانن توفيت والدة المطربة عزة بلبع، فجر الإثنين الماضي، إثر أزمة صحية عانت منها خلال الفترة الماضية، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
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