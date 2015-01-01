ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:49 ص
سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements


شارك مساء أمس، بعزاء والدة الفنانة عزة بلبع، كوكبة من السياسيين، أبرزهم حمدين صباحي، وكريمة الحفناوي، وجمال فهمي، وأسامة الأزهري، وذلك بمسجد عمر مكرم بالتحرير.


وكانن توفيت والدة المطربة عزة بلبع، فجر الإثنين الماضي، إثر أزمة صحية عانت منها خلال الفترة الماضية، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
انتهت
7
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا