سياسيون يشاركون في عزاء والدة الفنانة عزة بلبع (صور)





شارك مساء أمس، بعزاء والدة الفنانة عزة بلبع، كوكبة من السياسيين، أبرزهم حمدين صباحي، وكريمة الحفناوي، وجمال فهمي، وأسامة الأزهري، وذلك بمسجد عمر مكرم بالتحرير.



