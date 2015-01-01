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رضا عبدالعال يتعاقد مع "قنوات" لتقديم برنامج رياضي

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:52 ص
رضا عبدالعال يتعاقد مع قنوات لتقديم برنامج رياضي
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الفجر الرياضي
 
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وقع الكابتن رضا عبدالعال لاعب المنتخب المصري السابق والمحلل الرياضي الشهير، عقد حصري مع شركة “قنوات”، على تقديم برنامج جديد من تقديمه موجه لكافة الوطن العربي، من المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وأعرب رضا عبدالعال، في تصريحات له ، عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة “قنوات” وانضمامه لها لتقديم برنامج رياضي هو الأول من نوعه في الوطن العربي، متمنيًا أن ينول البرنامج وفكرته إعجاب مشاهديه ومتابعيه في مصر والعالم العربي.

 

ومن جانبه كشف خالد محمد جمال المدير العام لشركة “قنوات”، بأن البرنامج سيتم من خلاله مناشدة ومخاطبة كافة الجماهير المصرية وغير المصرية المهتمة بكرة القدم وأوضاعها، وسيغطى البرنامج كافة المشاركات الرياضية العربية حول العالم ومن بينها البطولات العربية ودوري أبطال العرب، ومناقشة ما يحدث في أقوى الدوريات العربية الهامة مثل الجزائر وتونس والمغرب والسعودية والإمارات وغيرهم، بالإضافة إلى أهم الأحداث الكروية العالمية.

 

وأضاف المدير العام لشركة “قنوات” بأن البرنامج يهم المشاهد العربي مع كابتن مصر رضا عبدالعال. يذكر أن شركة “قنوات” تعاقدت أيضًا على تولي إدارة الحسابات الرسمية للكابتن رضا عبدالعال ومحتوى الـ Digitalعلى اليوتيوب وفيسبوك.

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