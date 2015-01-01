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عادل جمعة: إنضمامي جاء سريعا لـ"بن قردان التونسي" .. هدفي الظهور القوي

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:49 ص
عادل جمعة: إنضمامي جاء سريعا لـبن قردان التونسي .. هدفي الظهور القوي
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أحمد شاكر
 
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تمنى محمد عادل جمعة لاعب فريق اتحاد بن قردان التونسي، ان يظهر بمستوى طيب في أولى تجاربه الاحترافية.


وقال عادل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " انضمامي للفريق التونسي جاء بشكل سريع، لم تأخذ الاجراءات وقت كبيراً.


وكشف : رئيس النادي كان متواجد في القاهرة وطلب ان اكون متواجد ضمن صفوف الفريق، وبالفعل وقعت وانتهت الأمور سريعا.


واتم كلماته : اتمنى ان احقق شىء جيد بالدوري التونسي بإسم مصر.

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