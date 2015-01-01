عادل جمعة: إنضمامي جاء سريعا لـ"بن قردان التونسي" .. هدفي الظهور القوي

تمنى محمد عادل جمعة لاعب فريق اتحاد بن قردان التونسي، ان يظهر بمستوى طيب في أولى تجاربه الاحترافية.





وقال عادل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " انضمامي للفريق التونسي جاء بشكل سريع، لم تأخذ الاجراءات وقت كبيراً.



