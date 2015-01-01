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الأولمبياد الخاص المصري يستعد للمشاركة في بطولة الهند الدولية لكرة القدم

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:40 ص
الأولمبياد الخاص المصري يستعد للمشاركة في بطولة الهند الدولية لكرة القدم
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يستعد أبطال الأولمبياد الخاص المصري للمشاركة في بطولة الأولمبياد الخاص الدولية لكرة القدم والتي تستضيفها مدينة تشيناي الهندية خلال الفترة من ٣ حتي ٦ من أغسطس القادم.

وتتشكل البعثة المصرية من الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري وعمرو الطحاوي رئيس البعثة والدكتور اكرامي الجمال المدير الفني للفريق وطارق صبري مدرب الفريق واللاعبين اشرف محمود ، مصطفي محمود ،محمد سنوسي، محمد علاء، محمود جمال، أحمد رضا ، عمر سيف الاسلام، فتحي طارق. 

وكان الفريق قد كثف تدريباته خلال الفترة السابقة والحالية وخاض عددا من المباريات الودية للوقوف علي المستوي الفني للفريق والذي شهدتها ملاعب المركز الرياضي لأعداد المنتخبات القومية بالمعادي آستعدادا للمشاركة في تلك البطولة الدولية. 

ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل استعدادا للسفر يوم الجمعه للمشاركة في مراسم حفل افتتاح البطولة والمقرر له يوم ٣ اغسطس القادم.
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