٦ أكتوبر يضم لاعب الأهلى الأسبق
الأحد 28/يوليه/2019 - 12:38 ص
هثيم حبيب
Advertisements
Advertisements
نجح مجلس إدارة نادى ٦ أكتوبر أحد أندية القسم الثالث فى الحصول على خدمات لاعب وسط الأهلى الأسبق عبدالحميد شبانة لمدة موسم واحد.
عبدالحميد شبانة صاحب ال٣٣ عاما سبق وأن مثل أندية من ف، والأهلى و غزل المحلة والإسماعيلى، وأبي صقل، وخاض تجربة إحترافية قصيرة بفريق تشرشل برازرز الهندى.
اللاعب كان قد قرر الإعتزال قبل أن ينجح مسئولى ٦ أكتوبر فى إقناعه بالعدول عن قراره والعودة مجددا لممارسة كرة القدم بالفريق الأول بالنادى والذى يقوده فنيا أحمد عبدالغني لاعب حرس الحدود السابق .
Advertisements