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٦ أكتوبر يضم لاعب الأهلى الأسبق

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:38 ص
٦ أكتوبر يضم لاعب الأهلى الأسبق
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هثيم حبيب
 
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نجح مجلس إدارة نادى ٦ أكتوبر أحد أندية القسم الثالث فى الحصول على خدمات لاعب وسط الأهلى الأسبق عبدالحميد شبانة لمدة موسم واحد.


عبدالحميد شبانة صاحب ال٣٣ عاما سبق وأن مثل أندية من ف، والأهلى و غزل المحلة والإسماعيلى، وأبي صقل، وخاض تجربة إحترافية قصيرة بفريق تشرشل برازرز الهندى.


اللاعب كان قد قرر الإعتزال قبل أن ينجح مسئولى ٦ أكتوبر فى إقناعه بالعدول عن قراره والعودة مجددا لممارسة كرة القدم بالفريق الأول بالنادى والذى يقوده فنيا أحمد عبدالغني لاعب حرس الحدود السابق .

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