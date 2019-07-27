أبرز أخبار التوك شو السبت 27-7-2019
الأحد 28/يوليه/2019 - 12:34 ص
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هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
ريهام سعيد: "مينفعش أضغط على مناخيري.. ممكن تقع"
وأضافت، أن الطبيب وضع لها قائمة محظورات، متابعة: "مينفعش أضغط على مناخيري جامد عشان ممكن تقع".
الغرفة التجارية عن نقص أدوية الضغط والسكر: "حيوية.. مينفعش نهزر فيها"
وأشار "عوف"، إلى أنه لا يمكن لمريض اعتاد على نوع معين لا يجده ويتناول بديله، معقبًا: "دي أدوية حيوية مينفعش نهزر فيها".
متحدث الرئاسة: دخل بطولة الأمم الإفريقية كان كبيرًا جدًا
ولفت إلى أن دخل بطولة الأمم الإفريقية كان كبيرًا جدًا، عند مقارنته بالبطولات الأفريقية الماضية، مشيرًا إلى أن مردود البطولة كان كبيرًا جدًا على كافة المستويات.
"الأوقاف" تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل شخصين داخل مسجد بأسيوط
علق الشيخ عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، على مقتل شخصين بدافع الثأر داخل مسجد بأسيوط، قائلًا: "هذه الواقعة لم تحدث داخل المسجد مثلما أشيع، ولكنها حدثت عقب صلاة الجمعة أمام المسجد".
أحمد موسى: وجدي غنيم إرهابي داعشي ليس له علاقة بالدين
أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه من شماتة جماعة الإخوان في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السيسي، وتصريحات الإرهابي وجدى غنيم الأخيرة، مؤكدا أن "غنيم" إرهابي داعشي ليس له علاقة بالدين وليس داعية.
أستاذ أورام: هذا المرض تسبب في وفاة فاروق الفيشاوي
وأضاف أن مرض فاروق الفيشاوي كان مركب وصعب علاجه؛ لأن جزءا منه كان تليفا في الكبد نتيجة الالتهابات الفيروسية والورم الكبدي.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
ريهام سعيد: "مينفعش أضغط على مناخيري.. ممكن تقع"
وأضافت، أن الطبيب وضع لها قائمة محظورات، متابعة: "مينفعش أضغط على مناخيري جامد عشان ممكن تقع".
الغرفة التجارية عن نقص أدوية الضغط والسكر: "حيوية.. مينفعش نهزر فيها"
وأشار "عوف"، إلى أنه لا يمكن لمريض اعتاد على نوع معين لا يجده ويتناول بديله، معقبًا: "دي أدوية حيوية مينفعش نهزر فيها".
متحدث الرئاسة: دخل بطولة الأمم الإفريقية كان كبيرًا جدًا
ولفت إلى أن دخل بطولة الأمم الإفريقية كان كبيرًا جدًا، عند مقارنته بالبطولات الأفريقية الماضية، مشيرًا إلى أن مردود البطولة كان كبيرًا جدًا على كافة المستويات.
"الأوقاف" تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل شخصين داخل مسجد بأسيوط
علق الشيخ عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، على مقتل شخصين بدافع الثأر داخل مسجد بأسيوط، قائلًا: "هذه الواقعة لم تحدث داخل المسجد مثلما أشيع، ولكنها حدثت عقب صلاة الجمعة أمام المسجد".
أحمد موسى: وجدي غنيم إرهابي داعشي ليس له علاقة بالدين
أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه من شماتة جماعة الإخوان في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السيسي، وتصريحات الإرهابي وجدى غنيم الأخيرة، مؤكدا أن "غنيم" إرهابي داعشي ليس له علاقة بالدين وليس داعية.
أستاذ أورام: هذا المرض تسبب في وفاة فاروق الفيشاوي
وأضاف أن مرض فاروق الفيشاوي كان مركب وصعب علاجه؛ لأن جزءا منه كان تليفا في الكبد نتيجة الالتهابات الفيروسية والورم الكبدي.
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