أحمد الفيشاوي ينشر آخر صورة مع والده قبل وفاته

نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي، آخر صور له مع والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي توفي يوم الخميس الماضي.





وعلق أحمد الفيشاوي، على الصور التي نشرها مساء أمس الجمعة، على صفحته الرسمية في تطبيق "إنستغرام" بالقول: "وداعا يا صديقي".



