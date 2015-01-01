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لظروف طارئة لرئيس المؤتمر.. عزة فتحي تنقذ مؤتمر "رؤية مصر 2030" والوفد السعودي يشيد بإدارتها

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:26 ص
لظروف طارئة لرئيس المؤتمر.. عزة فتحي تنقذ مؤتمر رؤية مصر 2030 والوفد السعودي يشيد بإدارتها
الدكتورة عزة فتحي
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الفجر
 
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آنقذت الدكتورة عزة فتحي، آستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، مؤتمر "رؤية مصر 2030"، من الفشل، وتحملها المسؤولية كاملة، بترأسها للمؤتمر، وإدارة جلساته المختلفة، للحفاظ على صورة الوطن، واسم مصر الذي اتخذه القائمون على المؤتمر عنوانا، بعد مغادرة رئيس المؤتمر لظروف طارئة.

ونجحت فتحي، في إدارة المؤتمر، والخروج بصورة تليق باسم مصر، وإدارة الجلسات المختلفة باحترافية شديدة، ومناقشة كافة البحوث المقدمة من المشاركين في المحاور المتخصصة.

وأشادت الوفود المشاركة، وعلى رأسها وفد المملكة العربية الشقيقة، بحكمتها البالغة ورؤيتها في إدارة الجلسات، والمؤتمر ككل.
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