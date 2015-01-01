عمرو أديب: الإخوان جماعة "قليلة الأدب"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن التونسيين أدركوا اليوم مدى حقارة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن وجدي غنيم تشفى في وفاة الرئيس اللتونسي الراحل السبسي، ودعى عليه بالهلاك.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تونس قررت منع دخول وجدي غنيم تونس، مضيفًا أن يومًا بعد يوم تفهم الدول أن الإخوان المسلمين تنظيم "ندل، وبلا أخلاق أو مبادىء".



وأضاف، "تنظيم الإخوان قليل الأدب"، منوها بأن المواقف التي تتعرض لها الدول تجعلهم يدركون حقارة الإخوان المسلمين.

