تعليق مثير من كلوب عن انتقالات الميركاتو الصيفي

علق الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي، على تحركات الأندية الأخرى في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال يورجن كلوب عن تحركات السوق خلال تصريحات صحفية له: "لا يمكنني أن أقول شيئًا عمّا تفعله الفرق الأخرى، لا أعرف كيف يفعلون ذلك".





وتابع حديثه: "عذرًا، نحن علينا أن ندفع الفواتير، على الجميع أن يدفع الفواتير ونحن علينا دفع فواتير".



