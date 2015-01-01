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تعليق مثير من كلوب عن انتقالات الميركاتو الصيفي

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:21 ص
تعليق مثير من كلوب عن انتقالات الميركاتو الصيفي
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مني العوضي
 
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علق الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي، على تحركات الأندية الأخرى في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.


وقال يورجن كلوب عن تحركات السوق خلال تصريحات صحفية له: "لا يمكنني أن أقول شيئًا عمّا تفعله الفرق الأخرى، لا أعرف كيف يفعلون ذلك".


وتابع حديثه: "عذرًا، نحن علينا أن ندفع الفواتير، على الجميع أن يدفع الفواتير ونحن علينا دفع فواتير".


وكان يورجن كلوب قد أكد خلال الانتقالات أن فريق ليفربول مكتمل الصفوف، وذلك بعد موسمين رائعين قضاهما في صفوف الأحمر.


والجدير بالذكر أن ليفربول خسر البريميرليج بفارق نقاط بسيط أمام مانشستر سيتي، بينما نجحوا الريدز في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.

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