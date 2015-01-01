مرجان يكشف حقيقة انتقال درع الدوري للاحتفال به بالقمة

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول نقل درع الدوري، من نقر النادي إلى برج العرب، للاحتفال به عقب مباراة القمة.





وقال مرجان، أن درع الدوري لم يتم نقله إلى برج العرب، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن هذا دون الرجوع للاتحاد المصري.



