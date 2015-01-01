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مرجان يكشف حقيقة انتقال درع الدوري للاحتفال به بالقمة

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:11 ص
مرجان يكشف حقيقة انتقال درع الدوري للاحتفال به بالقمة
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محمد الصو
 
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كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول نقل درع الدوري، من نقر النادي إلى برج العرب، للاحتفال به عقب مباراة القمة.


وقال مرجان، أن درع الدوري لم يتم نقله إلى برج العرب، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن هذا دون الرجوع للاتحاد المصري.


و أكد المدير التنفيذي للأهلي أن درع الدوري تم تسليمه لإتحاد الكرة لتدوين عليه اللقب ال41 في تاريخ الأهلي.


و عن احتفالية الأهلي غدا بعد المباراة الختامية لبطولة الدوري أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، أكد أن الأهلي لا يعلم شئ عن هذا.


ويلتقي الأهلي الزمالك، غدا الأحد علي ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام، والذي حسمه الأهلي في الجولة السابقة بالفوز علي المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف.

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