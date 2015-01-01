بعد ظهور الطريشة بالتجمع الخامس.. أستاذ بمركز بحوث زراعية: "عضتها تساوي 5 آلاف عضة كلب"

Advertisements

علق الدكتور محمد فهمي، استاذ بمركز البحوث الزراعية، على ظهور ثعابين الطريشة داخل كمبوند بالتجمع الخامس، نتيجة القضاء على الكلاب بها، قائلًا: "ثعابين الطريشة هي حية قوية جدًا، وتأثير عضتها أكثر من 5 آلاف عضة كلب".



وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك ضرورة للحفاظ على نظام التوازن البيئي، ولا يجب أن يتدخل أحد في هذا التوازن بأي طريقة، لأن علم التوازن معقد، وهو أساس الكون، معقبًا: "الحياة قائمة على تغذية كائن على كائن آخر".



ولفت إلى أن الأجهزة التي قامت بسم الكلاب في هذه المناطق، عليها أن تحل هذه المشكلة، بالعمل على القضاء على هذه الثعابين.

