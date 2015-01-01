سكرتير عام السويس يتفقد أعمال التطوير والخدمات والمرافق (صور)

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قام اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس مساء اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة تركيب الانارة العامة والاعمال النهائية للتطويربحديقة السوايسة 2 بمنطقة كورنيش السويس القديم، كما تفقد شارع بورسعيد حتي منطقة الهاويس، وكلف الاحياء برفع التعديات والاشغالات الموجوده بالمنطقة من خلال حي الجناين وحي الاربعين وحي السويس بالتنسيق مع شرطة المرافق.



وتفقد السكرتير العام ميدان احمد حلمي بدر بمنطقة الهاويس، مؤكدا علي على رفع التراكمات والأتربة من الحدائق العامة بالمنطقة وتطوير الحديقة امام مركز شباب الجزيرة.، كما تفقد ترعة السويس، مشددا علي نظافة الترعة ورفع أي تراكمات علي جوانب الترعة بالتنسيق مع حي الجناين وهندسة الري تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالمتابعة المستمرة للترعة.



رافق السكرتير العام في الجولة كلا من عادل خشانة والمهندسة عالية فريد رئيس حي الجناين وأمل ابراهيم سكرتير حي السويس ومحمد فتحي مدير فريق الطوارئ بجهاز النظافة ونور محمد ممثل لجهاز التجميل ومسئولي التنظيم والمشروعات بحي السويس وحي الجناين، ومساعدي رئيس حي الاربعين وحي الجناين.