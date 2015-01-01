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أديب لـ الأهلي: "خدوا الدرع.. وإدونا الماتش زكاة"

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:45 ص
أديب لـ الأهلي: خدوا الدرع.. وإدونا الماتش زكاة
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك حالة من اللغط حول هل سيستلم النادي الأهلي درع الدوري غدًا بعد انتهاء مباراته مع الزمالك أم لا، موضحًا أنه كمشجع لفريق الزمالك لا يرى مشكلة في تسلم الأهلي الدرع غدًا.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، سااخرًا: "خدوا الدرع وإدونا الماتش.. زكاة الدوري".

هذا ويحتضن استاد برج العرب مباراة القمة رقم 118 بين قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدورى الممتاز، والذى انتهى بتتويج الأحمر باللقب رسميًا بعدما نجح فى تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، متفوقًا على الأبيض الذى احتل المركز الثانى برصيد 72 نقطة.

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