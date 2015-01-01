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بعد وفاتها نتيجة عدم وجود الطبيب.. مدير الطب العلاجي بالدقهلية: "حق بسملة هيجي وزيادة شوية"

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:01 ص
بعد وفاتها نتيجة عدم وجود الطبيب.. مدير الطب العلاجي بالدقهلية: حق بسملة هيجي وزيادة شوية
الطفلة بسملة
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كساب أحمد
 
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كشف الدكتور علاء عبد الكريم، مدير الطب العلاجي بالدقهلية، تفاصيل جديدة عن وفاة الطفلة بسملة داخل إحدى المستشفيات، نتيجة عدم وجود الطبيب المختص.

وقال "عبد الكريم"، خلال مداخلة هاتفية مع الغعلامية أميان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، مساء السبت، إن الطفلة وصلت للمستشفى الساعة الثانية صباحًا، وكانت تشتكي من التهاب رأوي حاد، وتم استدعاء الاخصائي المختص، نتيجة عدم وجوده، وهذا تقصير.

وتابع أن طاقم التمريض قام بإعداد الاسعافات الاولية للطفلة، ولكن الطفلة توفت، وتم تحول مدير المستشفى ونائبه، والطبيب المختص إلى التحقيق، نتيجة التقصير، لافتًا أنه قام بمقابلة والد الطفلة، معقبًا: "حق الطفلة هيجي وزيادة شوية".
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