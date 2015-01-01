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أستاذ تمويل: نشهد انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:28 ص
أستاذ تمويل: نشهد انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم
الجنيه المصري والدولار
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، أدى إلى تحسن وضع الجنيه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، موضحًا أن العملة تعبر عن الحالة الاقتصادية.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة،" المذاع على فضائية "CBC"، أن عام 2015، و2016 انخفض الجنيه أمام العملات الرئيسية نتيجة ولكن تم تجاوز ذلك، متابعا: " بعد استعادة الجنيه المصري عافيته وقيمته، أصبحنا نشهد انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم".

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى أن انخفاض معدلات التضخم يدفع الحكومة إلى تقديم المزيد من المساعدات والدعم.
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