"لجنة التدريب" بالنقابة العامة للمهندسين تبدأ دورات إدارة المخاطر ودبلومة ميكانيكا وإدارة المشروعات الاحترافية

بدأت لجنة التدريب بالنقابة العامة للمهندسين أولى حلقات دوراتها التدريبية في إدارة المخاطر، ودبلومة ميكانيكا "تكييف، وحريق، وصحي Hvac, Fire Fighting, Plumbing"، في إطار اهتمامها برفع كفاءة المهندسين في مجال تخصصهم.





وقد أشار الدكتور محمد سليم أبو حطب استشاري إدارة مشروعات PMP,RMP,SP,PBA والمحاضر في هذه الدورة أن علم إدارة المخاطر يعد أحد فروع علم إدارة المشاريع، وكأي علم آخر مثل الطب والمحاماة له قواعد وأسس ومراجع لتأهيل المهندس للتعامل مع أمور عدم التيقن التي يمر بها المشروع، وأن مبادئ هذا العلم تعتمد على توقع حدوث الأمور المستقبلية ثم تحليل احتماليات الحدوث والتأثيرات التي قد تنتج عنها على المشروع ثم وضع ردود الأفعال المناسبة للتعامل مع كل هذه الأمور، وكذلك عملية المتابعة لتنفيذ الخطط، وعمل دراسة شاملة للدروس المستفادة منها.





وأكد أبو حطب أن هذه الدورة تؤهل لدخول الامتحان الدولي للحصول على شهادة "احترافية دراسة المخاطر للمشاريع" وهي شهادة معترف بها عالميًا من المعهد الملكي الأميركي لإدارة المشروعات.





وفي شأن دورة دبلومة الميكانيكا أوضح مقرر لجنة التدريب أنها دبلومة متخصصة تشرف لجنة التدريب بتقديمها للمرة الثانية في خلال شهرين متتالين نظرًا لأهميتها، وكثافة الطلب، إضافة إلى كفاءة المحاضرين، وتقدمها النقابة بدعم وخصم يصل إلى 50% عن السعر المعلن في الخطة التدريبية لتكون بسعر 1200 جنيه بدلًا من 2400 جنيه وهي تكلفة أقل من مثيلتها خارج النقابة بما يزيد عن 50%.

وتابع.. هذه الدورة تؤهل مهندس الميكانيكا للعمل بالمجالات المختلفة وتتيح له الفرصة للإشراف على المشروعات الكبرى، منوهًا أنها ستستمر لمدة شهرين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وأن باب الحجز مفتوحًا للمجموعة الجديدة أيضًا.





من جانبه أوضح المحاضر المهندس إسلام محمد مجدي أن هذه الدورة تشهد تدريب المهندسين على كيفية عمل تصميم لشبكة مكافحة الحريق وعمل الرسومات التنفيذية للشبكة، وسيتم عمل تنفيذ مشروع خلال الدورة وحساب قدرة المضخات للشبكة باستخدام برنامج "ELITE" وأيضًا يتم التدريب على مكافحة الحريق باستخدام الغازات، مؤكدًا على أن هذه الدورة تزيد من فرص المهندس وتؤهله جيدًا للعمل بشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.





من جانبه صرح المهندس أنطونيو القس دانيال- مقرر لجنة التدريب، أن اللجنة تقوم بهذه الدورات المعتمدة دوليًا لاستكمال خطتها في رفع كفاءة المهندسين المهتمين بمجال إدارة المخاطر والتي تعد جزءًا من إدارة المشروعات لتأهيلهم للامتحان الدولي بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنه.