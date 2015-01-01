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روتانا تطرح أغنية جديدة من ألبوم راندا حافظ.. خلاص قررت

السبت 27/يوليه/2019 - 11:34 م
روتانا تطرح أغنية جديدة من ألبوم راندا حافظ.. خلاص قررت
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أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها على "تويتر"، عن طرح أغنية الفنانة راندا حافظ "خلاص قررت" من ألبومها الجديد، عبر تطبيق ديزر للموسيقى. 


كما طرحت شركة روتانا، قبل أيام أغنية راندا حافظ "أكتر وحدة مبسوطة"، عبر تطبيق ديزر للموسيقى. 


وعلى جانب آخر، طرحت راندا حافظ، البرومو الأول من ألبومها الجديد بأغنية "ياليلي روح".


أغنية راندا حافظ من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان الفنان أحمد صلاح حسني ومن توزيع أحمد إبراهيم.

وقُدمت راندا حافظ على راديو "مولا" التركي الشهير في حلقة خاصة، وتحدث مقدم البرنامج فى الحلقة عن أغنية راندا حافظ السابقة "جوايا كتير" والتى تم غناؤها بأكثر من لغة منها التركية والإسبانية والروسية، كما تم طرحها فى العديد من الألبومات العالمية.
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