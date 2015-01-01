مصرع فتاة بعد هوسها بأفلام هوليود أثناء تمثيل مشهد شنق بالدقهلية



وتلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من المقدم محمد على رئيس مباحث مركز شرطة نبروه يفيد بمصرع فتاة فى العقد الثانى من عمرها شنقا عقب خلافات بينها وبين والدتها على تنظيف المنزل.



وإنتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد على رئيس المباحث وقوة أمنية من مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحس تبين مصرع سعدية رمضان محمد 14 سنة طالبة ومقيمة بهوت دائرة المركز شنقا بواسطة إسكارف عقب وقوع مشادة بينها وبين والدتها على تنظيف المنزل.



وبسؤال أسرة الفتاة قرروا أن نجلتهم مغرمة بأفلام هوليود البوليسية والهندية وأنها قامت قامت بمحاول تمثيل مشهد سينيمائى وقامت بشنق نفسها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.



شهدت قرية بهوت بمركز نبروه في محافظة الدقهلية، السبت، مصرع فتاة في العقد الثاني من عمرها شنقا بعد تمثيلها مشهد من أفلام هوليود السينيمائية عقب خلاف بينها ووالدتها على تنظيف المنزل.