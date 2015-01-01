نقيب المهندسين يكرم عدد من الشخصيات المشاركة في مؤتمر "عقود الفيديك بين القانون والهندسة والاستثمار"

كرم المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عددًا من الشخصيات المشاركة في مؤتمر "عقود الفيديك بين القانون والهندسة والاستثمار" والذي أقيم اليوم بالقاهرة، تحت رعاية نقابة المهندسين المصرية.





وبحسب البيان الذي صددر اليوم، المكرمين هم الدكتور مهندس عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، والدكتور مهندس نبيل عباس، عضو اتحاد فيديك ومدير عام مركز الخبرة الهندسية في جدة، والمهندس تحسين صالح من "الأردن"، والدكتور مهندس محمد عبدالرحمن غولة، عضو لجنة تعريب فيديك من "ليبيا".





كما قام الدكتور إبراهيم فهمي، رئيس أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية بتسليم المهندس هاني ضاحي، درعًا تذكاريًا للمؤتمر، ودعا الحضور لالتقاط الصور التذكارية مع نقيب المهندسين المصريين.