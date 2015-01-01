الصحة: أجرينا أكثر من 300 عملية جراحية في التأمين الصحي الشامل حتى الآن

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قالت الدكتورة نيفين النحاس، معاون وزير الصحة للتأمين الصحي الشامل، إن الفرق الطبية أجرت أكثر من 300 عملية جراحية حتى الآن في بورسعيد، في منظومة التأمين الصحي الشامل.



وتابعت معاون وزير الصحة، خلال حوارها مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن هناك إقبالًا شديدًا من المواطنين في بورسعيد على التسجيل بالمنظومة الجديدة، مضيفة أن المواطن يقوم بفتح ملفه الطبي، ضمن المنظومة خلال ربع ساعة ومجانا.



ولفتت إلى الخدمات الطبية بالمنظومة، مقدمة لجميع المواطنين دون تمييز، مشيرة إلى أن هناك حرص على إرسال الفرق الطبية، للتدريب في الدول صاحبة التجارب الرائدة في الصحة.

