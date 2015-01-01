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المهن الموسيقية تفجر مفاجأة عن حمو بيكا

السبت 27/يوليه/2019 - 11:20 م
المهن الموسيقية تفجر مفاجأة عن حمو بيكا
حمو بيكا
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الفجر الفني
 
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قال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن قرار منع كل من "حمو بيكا، وبعض المطربين الشعبيين من الغناء؛ ليس سهلًا، وهناك حالة هجوم عليهم بعد هذا القرار.

وأشار "مرتضى"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سيد علي لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن القرار يأتي في إطار التصدي للإسفاف وحالة التردي الغنائي، معقبًا: "مش هنسيب الولاد ينضحك عليهم من حمو بيكا وغيره ولو تركناهم هيزيدوا.. الولاد مجني عليهم من تلك الأغاني الهابطة ".

ونوه المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية إلى أن "حمو بيكا" تعرض للضرب في منطقة شبرا، مناشدًا وسائل الإعلام بعدم تلميع مدعي الغناء أمثال حمو بيكا.

وانتقد المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، استضافة بعض الإعلاميين لهؤلاء باعتبارهم مبدعين، لافتا إلى أن " أم كلثوم" و"عبدالحليم" وغيرهم دعموا بلادهم بالأغاني الوطنية، أما هذه الأغاني فهي تدمر الأجيال الجديدة.
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