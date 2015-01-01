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تطوير خدمة إلكترونية لاستثناء تكرار الحج للمواطنين والمقيمين

السبت 27/يوليه/2019 - 11:14 م
تطوير خدمة إلكترونية لاستثناء تكرار الحج للمواطنين والمقيمين
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الفجر السعودي
 
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طور مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والحج والعمرة خدمة تقنية إلكترونية هذا العام تتمثل في خدمة الحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج.

وستتاح هذه الخدمة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة التي سيتم من خلالها استقبال طلبات استثناء حج المواطن أو المقيم كمحرم أو عن متوفي لتمكينهم من أداء فريضة الحج برفقة أسرهم تسهيلاً عليهم جميعاً وتيسيراً لأدائهم فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

وسيستقبل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل جميع طلبات استثناء الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار أداء فريضة الحج برفقة ( الأم ، الأخت ، الزوجة ، الابنة ) ، كما يستقبل طلبات استثناء حج المواطنين والمقيمين عن المتوفين ( الأب عن ابنه أو ابنته ، الزوج عن زوجته، الأخ عن أخيه أو أخته ، الابن عن والده أو الدته )، مما سيكون لهذا الخدمة أثراً في تمكين المواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار الحج من الحصول على تصريح رسمي لهذا الغرض وفقاً لتنظيم واستيفاء شروط هذه الخدمة الجديدة.

يذكر أن مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة يتولى بشكل سنوي بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية تطوير بعض الخدمات التقنية والإلكترونية في موسم حج كل عام بعد مراجعة دقيقة للخدمات المقدمة للحجاج في السنوات الماضية وتطويرها بما يسهم بشكل كبير في تطويع التقنية الحديثة لخدمة الحاج والمعتمر وتسهيل رحلة الحج للمواطن والمقيم.
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