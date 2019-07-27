غدًا.. "فكرتك شركتك" توقع اتفاق مع بنك التنمية الافريقي

تستعرض مبادرة فكرتك شركتك، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنجازاتها، في مجال ريادة الأعمال، غدا الأحد، بالإضافة إلى توقيع اتفاق جديد بين الوزارة وبنك التنمية الأفريقي لدعم رواد الأعمال، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومالين بلومبرج، مديرة بنك التنمية الأفريقي في مصر، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وعدد من شباب فكرتك شركتك ورواد الأعمال.





وقال إسلام محمد، مدير مركز فكرتك شركتك لريادة الأعمال بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي: "إن ريادة الأعمال هي مستقبل الاستثمار في الشباب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المركز يعمل على استقبال وتطوير وتنفيذ الأفكار الجديدة من صغار المستثمرين والشباب".





وأضاف مدير مركز فكرتك شركتك، أن الشباب يمثلون نسبة كبيرة من السكان بواقع 60 % من إجمالي السكان في مصر، وحان الوقت لتشجيع هذا الشباب وشحذ قدراته لتنفيذ مزيد من المشروعات الجديدة والوزارة تقدم دعما يصل إلى 500 ألف جنيه بالإضافة إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير.