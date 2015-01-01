هاني الناظر يطالب بحملة ضد زواج الأقارب.. ويؤكد: "ظاهرة عبء على الدولة"

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طالب الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الاسبق، بضرورة إعداد حملة ضد زواج الأقارب، لأنها تؤدي إلى انتشار الكثير من الامراض النادرة، وهذا يمثل عبء على العائلات، والدولة على حد سواء.



وتابع "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج " مساء dmc"، المذاع على فضائية"dmc"، مساء السبت، أنه لا يوجد تحليل يستطيع تحديد إمكانية إصابة الأقارب المتزوجين بمرض معين، معقبًا: "نسبة الإصابة بالأمراض في مصر، نتيجة زواج الأقارب عالية جدًا".



وأوضح أن ظاهرة زواج الأقارب منتشرة في مصر خاصة في الريف والصعيد، وهذا الامر لا يتواجد في الغرب إلا نادرًا.

