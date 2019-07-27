نشرة أخبار النصر السعودي اليوم السبت 27-7-2019: حمدالله ينقذ العالمي من الخسارة.. ومعاقبة إبراهيم غالب





شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم السبت الموافق 27-7-2019، أبرزها انقاذ حمدالله للنصر من الخسارة أمام إشتوريل، وإدارة العالمي تفرض عقوبة على إبراهيم غالب.





ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم السبت الموافق 27-7-2019 كالتالي:





حمدالله ينقذ النصر من الخسارة وديًا

فرض نادي إشتوريل البرتغالي نتيجة التعادل الإيجابي على نظيره النصر السعودي، بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما ظهر اليوم.





وتقدم الفريق البرتغالي في النتيجة مبكرًا، قبل أن يرد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بهدف التعادل، بعد متابعة أكثر من رائعة لتسديدة فهد القوية، ليسكنها هداف العالمي الشباك بنجاح.





وفي الدقيقة 53 من زمن المباراة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء نفذها حمدالله بنجاح ليضيف ثاني أهداف فريقه وأهدافه، قبل أن يدرك إشتوريل التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.





ويذكر أن النصر تغلب في أول مباراتين على أندية ساكفنيز والتي انتهت بنتيجة 3/0، وكالداس بهدف نظيف، وذلك ضمن معسكر النصر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.









فهد الروقي يهاجم حمدالله

اتهم فهد الروقي، الكاتب والناقد الرياضي، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، بـابتزاز النصر، قبل تجديد عقده مع الفريق.





وقال الروقي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ابتز ناديه؛ رفض الحضور للمعسكر.. تمتع بإجازة أطول من بقية الرفاق، اشترط مبلغا ضخما كرواتب، حصل على 25 مليون ريال سنويا".





وتابع: "الآن يحتفلون بقدومه، انتظروا نهاية الدلال".





وكانت إدارة النصر قد أعلنت أمس الجمعة تجديد عقد حمد الله، والذي حطم جميع الأرقام القياسية في الدوري السعودي للمحترفين، الموسم الماضي، لمدة 3 سنوات قادمة.









النصر يعاقب إبراهيم غالب

أعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة "صفوان السويكت" عن إجراء جديد ضد نجم الفريق الأول بالنادي "إبراهيم غالب"، وذلك بعدما رفض اللاعب التنازل عن باقي مستحقاته السابقة لدى إدارة النصر، وهو الأمر الذي أتفق عليه الطرفين من قبل، ولكن يبدو بأن اللاعب قد أخل بهذا الإتفاق.





وذكرت تقارير إعلامية سعودية، بأن النادي قد قرر حرمان اللاعب من المشاركة في التدريبات والمباريات حتى نهاية عقده في منتصف أغسطس القادم.





وكان نادي الفيصلي السعودي قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع لاعب النصر " إبراهيم غالب"،ليكون ضمن صفوف الفريق بدءًا من موسم 2019-2020، وذلك بعد نهاية عقده مع نادي النصر





ويذكر بأن "غالب" كان قد أنضم إلى صفوف نادي النصر السعودي في موسم 2008-2009، ونجح في خوض 176 مباراة مع الفريق في هذه الفترة.









مهاجم النصر يقترب من الرحيل

اقترب مهاجم فريق النصر السعودي اللاعب فراس البريكان من الرحيل عن صفوف الفريق ولكن ليس على سبيل البيع النهائي ولكن على سبيل الإعارة في ظل صعوبة مشاركة اللاعب في حالة إستمراره مع الفريق.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن مجلس إدارة الفريق قد وصله عرض رسمي من نادي الإتفاق السعودي بشأن إستعارة اللاعب لمدة موسم وهو الأمر الذي سيعرضه مجلس إدارة الفريق على المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.



