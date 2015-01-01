"جمعة الدم والنار".. كواليس ومفاجآت لأول مرة عن اشتباكات "مسجد النقطة" في أسيوط

"كم خائفٍ من القتل جاءَ مرتجفاً، ولم يجدْ غير بيت الله مُلتحدا، لكن القاتل لم يراعي حرمة بيت الله أبداً، فقتل المرتجف المستغيث بالله في بيته دون أدنى رحمة أو شفقة".





لم يكن بيت الله شفيعاً، ولم تهتز مشاعر القاتلين أمام الثياب البيضاء التي تزين بها كثير من المصلين لحضرة رب العالمين، و لم يحرك العناق المتبادل بينهم لهم ساكناً فيما أغواهم به الشيطان، عيونهم مثبتة على باب المسجد وأجسادهم ترتعش خشية من فشلهم في الفتك بـ "ضحاياهم"، تأخر الضحايا داخل المسجد عقب الصلاة، لن يستطيعوا الانتظار أكثر من ذلك، فأمطروا الجميع بالرصاص، المصلون يهرولون في ذعر، يتخبطون في بعضهم، ليس هناك بيت أو مبنى يحتمون فيه من الرصاص، سوى المسجد الذي خرجوا منه.





- الأهالي: "كنا فاكرين المشكلة خلصت"





ظن أهالي القرية أن المشاحنات التي وقعت مساء الخميس بين أفراد من عائلتي "رفاعي مبارك" و "عنتر أبو السعود" انتهت بعد تفرقة الشباب المتشاحنين، ولم يأتي في مخيلتهم أن اليوم الثاني سيشهد اشتباكات دامية ويخلف قتلى وجرحى أمام بيت الله - بحسب روايات الأهالي.





- مشاهد من المعركة





خرج أحمد عبد الحميد من المسجد، وأمسك حذائه بيديه ليرتديه استعداداً للمغادرة، وأثناء خروجه وجد أهالي بلدته يهرولون نحو معركة نشبت بـ"الشوم"، بين أفراد من عائلتي "عنتر أبو السعود" و "رفاعي مبارك" وقع خلالها مصابين بجروح بالغة، بعدها أشهر أفراد عائلة "رفاعي مبارك" السلاح الناري وأطلقوا النيران، وكان الشقيقان عبدالرحمن و عنتر ممدوح من عائلة "عنتر أبو السعود" مازالا داخل المسجد، فأسرع بعض الشباب لتحذيرهما، و عندما سمعا صوت طلقات الرصاص حاولا الفرار إلى منازل عائلتهما، لكن المتربصين كانوا لهما بالمرصاد، وبادروا بإطلاق النيران صوب المسجد وتمكنوا من قتلهما.





- جمعة دامية





عقب انتهاء صلاة الجمعة خرجنا من مسجد عزبة النقطة بقرية بني قرة بالقوصية نتصافح ونتعانق فكثير منا لا يرى أصدقائه وأقاربه إلا في صلاة الجمعة، وأثناء تواجدنا أمام المسجد، فوجئنا بوابل من الرصاص موجه نحونا، ارتجفنا وأخذنا نجري في كل اتجاه كي نتخفى، الرصاص كان أشبه بالمطر، مصلون اخرون مازالوا داخل المسجد، عاشوا لحظات من الرعب تكفي لأن يحتفظ بها العقل حتى نهاية العمر، انشغل وقتها كل واحد منا بنفسه هرباً من النيران، لم يستوقفني سوى أجساد ضحايا ارتطمت بهم قدماي رأيتهم أمامي غارقين في دمائهم بين قتلى ومصابين- هكذا وصف علي زيدان لحظات الرعب التي عاشها المصلون عقب خروجهم من المسجد.





- "البلد ولعت"





بمجرد سقوط قتلى، زادت النيران والضرب بالسلاح الأبيض والشوم وأصبحت كالحرب، ليصاب بعدها نحو 16، منهم 3 فقط بطلقات نارية والباقي كانت جروح وكدمات، حاول أهل القرية إخراج المصابين وجثث الضحايا من وسط المعركة، لكن الوضع كان خطراً، وظل الوضع على هذا الحال حتى وصلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف. أهالي القرية يرون القصة.





- مقتل شقيقين وإصابة 6 آخرين





ومع وصول قوات الأمن بدأ فحص الضحايا وتبين من المعاينة مقتل شقيقان هما عبد الرحمن ممدوح وعنتر ممدوح، وإصابة 6 اخرين من بينهم شعبان عبد العواض أحمد، 34 سنة، وحامد محمد عبد الحميد أبو السعود، 36 سنة، ومحمد عبد الحميد أبو السعود، 55 سنة، جميعهم من عائلة "عنتر أبو السعود" بعد أن فتح أفراد من عائلة "رفاعي مبارك" عليهم النيران من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، بسبب مشادات وقعت بين شباب العائلتين مساء الخميس، وفروا هاربين عقب وصول قولت الأمن.- بحسب زيدان.





- مفاجآت ترويها خالة المجني عليهما: "الجناة أخفوا السلاح أسفل سجاد المسجد"





"أم علي" خالة المجني عليهما كانت لها رواية أخرى، حيث قالت أن "أولاد رفاعي مبارك" استعدوا لقتل زويها منذ الصباح، أخفوا أسلحتهم في ملابسهم ووصلوا المسجد قبل الجميع، ووضعوا الأسلحة أسفل سجاد المسجد، وبعد أن انتهاء الصلاة، أثناء مغادرة المصلين سارعوا بإطلاق النيران صوب الشقيقان فأردوهما قتيلان.





- حفل زفاف عنتر تحول إلى مأتم





كانت خطبة عنتر وشهرته "محمود" أمس الجمعة على فتاة من مركز منفلوط، وقالت أم علي إنه ذهب بصحبة خاله قبل أيام من وفاته واتفق مع أهل العروس على قراءة الفاتحة أمس الجمعة، عقب صلاة الظهر، لكن رصاصات الجناة قتلت فرحة الأم الأربعينية التي تحملت عبء تربية شابين و4 فتيات بعد وفاة والدهم منذ ما يقرب من 13 عامًا في حادث سير أثناء عودته من مدينة القوصية، وراح الشابان ضحية العائلة المتهورة بعد أن ظنت الأم أنها ستحصد فرحة بعد مشقة 15 عاما وبدلا من أن ترتدي الملابس المرصعة بالزينة ابتهاجا بعرس قرة عينها، ارتدت السواد من جديد على نجليها الاثنين.





- مصادر أمنية: المعركة كانت بالسلاح الناري والأبيض والشوم





بحسب مصادر أمنية فإنه لا توجد خصومة ثأرية بين العائلتين لكن مشادات وقعت ليلة الخميس بين الشباب وتمكن أهل القرية من إخمادها، تجددت المشادات عقب صلاة الجمعة وتطورت إلى اشتباكات بالشوم والسلاح الأبيض، ثم استخدم الجناة الأسلحة النارية، فأسقطوا الشقيقين قتلى، وأصابوا آخرين، ما بين إصابات بالرصاص واُخرى السلاح الأبيض، الشوم، وفروا هاربين في الزراعات.





- الأمن: الاشتباكات وقعت بعيداً عن المسجد





العميد مصطفى حيا الله، وكيل فرع بحث الشمال قال أن الاشتباكات وقعت عقب خروج المصلين من صلاة الجمعة، و كانت على بعد نحو كيلو متر من المسجد، داخل شارع متفرع من الطريق السريع





- وصف جثتي الضحايا





كشفت المعاينة الأولية لجثماني الشقيقين ضحيتي مسجد عزبة النقطة أن أحدهما مصاب بطلق خرطوش في الرأس، والآخر مصاب بطلقة ناري من بندقية آلية في الصدر، بينما جاءت إصابات المصابين متفرقة في الجسد.





- القبض على 3 من الجناة





وتمكنت قوات الأمن تحت إشراف العميد مصطفى حياالله، وكيل فرع بحث الشمال، من القبض على 3 من الجناة، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، حيث تم تشكيل فريق بحث ضم المقدم محمد جمال، رئيس مباحث القوصية، و الرائد محمد قرشي، وعدد من معاوني المباحث، وطاردوا المتهمين في الزراعات وتمكنوا من ضبط 3 منهم.

وشهد مركز القوصية مقتل شخصين أثناء صلاة الجمعة، بمسجد أبو بكر الصديق بمنطقة غيط الشعير بمدينة القوصية، في 8 فبراير من العام الجاري في هجوم من أطراف خصومة ثأرية مع أحد الضحايا، بينما سقط الضحية الاخرى وهو بائع أقفاص والذي تصادف وجوده بالقرب من المجني عليه الأول.





وتمكنت قوات أمن أسيوط، بإشراف اللواء الدكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، وبقيادة العميد مصطفى حيا الله، وكيل فرع بحث الشمال، من تصفية "حسني.ح.ع" المتهم الرئيسي في اقتحام مسجد أبوبكر الصديق وقتل 2 من المصلين أثناء خطبة الجمعة، بعد تبادل إطلاق النيران أثناء اختبائه في منزل ببندر ديروط.