"لقضاء ليلة حمراء".. تفاصيل استدراج صاحب مصنع وقتله في كرداسة

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل صاحب مصنع ملابس بعد إستدراجه لقضاء ليلة حمراء، وسرقته بنطاق مركز كرداسة، وتبين أن سائق ميكروباص وزوجته وراء ارتكاب الجريمة، لمرورهما بضائقة مالية، ورؤية المتهمة للمجني عليه، ينفق على النساء داخل إحدي الكافيهات.





وبينت التحقيقات أن المتهمة تدعي مروة عمرها 39 سنة، ربة منزل، تعرفت على أحمد 65 سنة، صاحب مصنع ملابس، " المجني عليه"، بأحد الكافيهات، وإستدرجته لشقتها لقضاء ليلة حمراء، وبعد حضوره إلى شقتها فوجئ بزوجها صابر، 52 سنة، كان يعمل سائق ميكروباص، وبدون عمل حاليا، يهددهما باكتشاف خيانة زوجته، لكن المجني عليه، إكتشف حيلتهما، وبدأ يتشاجر معهما، ويتعالي صوتهم، وخشية من إفتضاح أمرهما بعد ارتفاع صوت المجني عليه، تعدي عليه بالضرب على رأسه وخنقه حتي أسقطه جثة هامدة، وسرق مبلغ 2100 جنيه كانوا بحوزته، ثم قاما بلفه داخل بطانية وسجادة، بعد وضع لاصق على فمه، ووضعا جثته داخل سيارته المرسيدس وتخلصا منها أسفل الطريق الدائر بنطاق مركز شرطة كرداسة.





ونجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة مسن ملفوف ببطانية داخل سيارة مرسيدس أسفل الطريق بنطاق مركز كرداسة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء محمد الشريف مديرأمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم إسلام سمير رئيسمباحث مركز شرطة كرداسة، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة لرجل مسن ملفوف داخل بطانية داخل سيارة مرسيدس أسفل الطريق الدائري بدائرة المركز.





وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد طه فودة مفتش مباحث شمال اكتوبر، وتبين أن الجثة لشخص يدعي أحمد عمره 65 سنة، صاحب مصنع ملابس، ومصاب بخبط على رأسه وخنق حول رقبته، وبتشكيل فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، توصلت جهوده إلى أنه مشاهدة المجني عليه صحبة سيدة فى العقد الثالث من عمرها في وقت مزامن لوقت إختفائه ونجح فريق البحث في التوصل لهويتها وأنها وراء قتله بالاشتراك مع زوجها.



