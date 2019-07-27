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مانشستر يونايتد يقترب من صفقة الموسم

السبت 27/يوليه/2019 - 10:51 م
مانشستر يونايتد يقترب من صفقة الموسم
سولسكاير
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منى العوضي
 
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كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم السبت، عن اقتراب نادي مانشستر يونايتد من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوفه وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقالت "ماركا" الإسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد قريبٌ جدًا من التوصل لإتفاق مع سبورتنج لشبونة للتعاقد مع برونو فرنانديز مقابل 62 مليون يورو.


وذكرت الصحيفة عبر تقريرها: "علمت مصادرنا أن اللاعب في طريقه إلى مانشستر لإجراء الفحص الطبي".


وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد حسمت التعاقد مع الويلزي الدولي دانييل جايمس بالإضافة إلى الظهير الانجليزي آرون وان بيساكا.

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