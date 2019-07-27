مانشستر يونايتد يقترب من صفقة الموسم

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم السبت، عن اقتراب نادي مانشستر يونايتد من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوفه وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت "ماركا" الإسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد قريبٌ جدًا من التوصل لإتفاق مع سبورتنج لشبونة للتعاقد مع برونو فرنانديز مقابل 62 مليون يورو.



