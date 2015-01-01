كلمة مؤثرة لـ رانيا فريد شوقي في ذكرى وفاة رشدي أباظة

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى وفاة الفنان الراحل رشدي أباظة والذى صادف أن رحل فى نفس يوم رحيل والدها الفنان الراحل فريد شوقى وهو يوم 27 من شهر يوليو والفرق أن أباظة توفى عام 1980 أما ملك الترسو فريد شوقى توفي عام 1998.









ونشرت رانيا فريد شوقى صورة للفنان رشدى أباظة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: "يوم ٢٧-٧-١٩٨٠ توفي دنجوان السينما رشدي أباظة ماجاش ولا هيجي زيه تاني الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة".









يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقى تشارك في مسرحية "الملك لير"، عن رائعة شكسبير الخالدة وإخراج تامر كرم وترجمة فاطمة موسى، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم ويأتي في مقدمتهم الفنان الكبير يحيى الفخرانى وهبة مجدى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وحمادة شوشة والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.