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البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسلطنة عمان

السبت 27/يوليه/2019 - 10:45 م
البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسلطنة عمان
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كتبت/ ماريان ناجى
 
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الراهب القمص سوريال الأنبا بيشوى كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  فى سلطنة عمان.


كما استقبل قداسة البابا بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الراهب القمص ميساك الأنبا بيشوى كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مملكة البحرين.
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