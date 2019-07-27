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أستاذ مناعة يكشف معلومات جديدة عن "الذئبة الحمراء"

السبت 27/يوليه/2019 - 10:44 م
أستاذ مناعة يكشف معلومات جديدة عن الذئبة الحمراء
الذئبة الحمراء
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور عبد الهادي مصباح، استاذ المناعة والفيروسات، إن مرض الذئبة الحمراء ينتمي لأمراض المناعة الذاتية، معقبًا: "في هذه الأمراض، الجهاز المناعي ما بيعرفش العدو من الحبيب، وبيهاجم الجسم والفيروسات في وقت واحد".

وتابع "مصباح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، مساء السبت، أن هناك أكثر من 80 مرضًا يشاركون مرض الذئبة الحمراء في نفس الاعراض، وهذه الأمراض تصيب جينات معينة مثل الأمريكان، والأسيويين، والجينات التي ينتمي لها المصريين.

ولفت إلى أن النساء أكثر عرشة للإصابة بهذا المرض، متابعًا: "كل 10 مصابين بهذا المرض بهم 9 نساء، بسبب الهرمونات".

وأوضح أن أعراض هذا المرض تتشابه مع الكثير من الامراض، مثل الإرهاق لأي شيء وارتفاع درجة الحرارة، والاجهاض المتكرر، معقبًا: "الذئبة الحمراء مرض مزمن، ولازم الواحد يتعايش معه، والمضاعفات خطيرة إذا لم يتم الالتزام بالعلاج".
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