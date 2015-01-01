أحمد موسى: وجدي غنيم إرهابي داعشي ليس له علاقة بالدين

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أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه من شماتة جماعة الإخوان في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السيسي، وتصريحات الإرهابي وجدى غنيم الأخيرة، مؤكدا أن "غنيم" إرهابي داعشي ليس له علاقة بالدين وليس داعية.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فكر الجماعة الإرهابية قائم على قطع الرقاب، موضحًا: "تنظيم داعش الإرهابي خرج من رحم جماعة الإخوان وعناصر الجماعة تحرض على الإرهاب على الهواء في قنوات قطر وتركيا".



وأشار إلى أن تركيا هي من تحتضن الإرهابي، وتونس منعت دخول "غنيم" أراضيها، متابعا: "تنظيم راشد الغنوشي وحزب النهضة الإخواني في تونس لا يستطيع الخروج لإدانة شماتة التكفيري وجدي غنيم".



وحول دعوات غنيم لقتله قال: "أنا لا أمسك سلاحا ولكن سلاحي قلمي ولساني وهما أقوى من الرصاص وأنا أؤمن بما أقوله لأنني أدافع عن بلدي ولا أحمل بندقية لكي يحرض الإخوان على قتلي".

