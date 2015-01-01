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إيفرتون يقترب من ضم مهاجم يوفنتوس

السبت 27/يوليه/2019 - 10:06 م
إيفرتون يقترب من ضم مهاجم يوفنتوس
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مني العوضي
 
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن نادي إيفرتون يستعد للتعاقد مع مع مهاجم يوفنتوس وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، أن نادي إيفرتون دخل في مفاوضات مع يوفنتوس للتعاقد مع مهاجمه الإيطالي مويس كين.

وكشفت الشبكة البريطانية أن يوفنتوس يريد 36 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن مهاجمه كما يريد إدراج خيار إعادة الشراء في عقد اللاعب مع إيفرتون.

ولن يجد مويس كين مكاناً أساسياً في تشكيلة يوفنتوس خاصةً مع وجود ماندزوكيتش وباولو ديبالا وكريستيانو رونالدو.

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