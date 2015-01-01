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ماكرون يستقبل بوتين فى مقر الرئاسة الصيفى 19 أغسطس

السبت 27/يوليه/2019 - 10:05 م
ماكرون يستقبل بوتين فى مقر الرئاسة الصيفى 19 أغسطس
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وكالات
 
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعقد اجتماعًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم  19 أغسطس في المنتجع الرئاسي الصيفي في (بريغانكون فورت).

ونقلت وسائل إعلام روسية عن ماكرون قوله: "سأستقبل  الرئيس بوتين في غضون أسابيع قليلة".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام خلال اتصال هاتفي الاتفاق النووي الإيراني والوضع في شرق أوكرانيا.

كما أشار بوتين وماكرون إلى ضرورة توحيد جهود جميع الدول المهتمة بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي وقت سابق وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعوة لماكرون، لزيارة روسيا عام 2020، أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 75 لنهاية الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، وشكره على دعوته للمشاركة في منتدى باريس للسلام.
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