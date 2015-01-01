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سامي خضيرة يقترب من الدوري الإنجليزي

السبت 27/يوليه/2019 - 10:05 م
سامي خضيرة يقترب من الدوري الإنجليزي
سامي خضيرة
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وكالات
 
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أورد تقرير صحافي في إيطاليا اليوم السبت تكهنات عن انتقال الألماني سامي خضيرة من اللعب في الدوري الإيطالي إلى الدوري الإنجليزي.


وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مهتم بضم خضيرة (32 عاماً)، مضيفة أن اللاعب يفضل العودة إلى ألمانيا لكنه لا يستبعد إمكانية الانتقال إلى انجلترا.


وبحسب الصحيفة، يرغب يوفنتوس في التخلص من الراتب السنوي المرتفع الذي يتقاضاه خضيرة.


وهناك تكهنات منذ أيام حول احتمال رحيل لاعب الوسط الألماني عن يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي من البطولات في إيطاليا وذلك بعد الموسم غير السعيد الذي أمضاه مؤخراً.


وكان خضيرة خضع لعملية جراحية في فبراير (شباط) الماضي بسبب عدم انتظام ضربات القلب وأعقب ذلك خضوعه لعملية في الركبة.


تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس حصل الموسم المنصرم على بطولة الدوري الإيطالي للعام الثامن على التوالي.

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