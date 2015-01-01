فالفيردي: جريزمان لن يواجه أي مشاكل بوجود ميسي

يثق مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، في أن أنطوان غريزمان الوافد الجديد لن يواجه أي مشاكل في التأقلم مع المهاجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز عندما يلعب الثلاثي سوياً.





وانضم غريزمان، القادم من أتلتيكو مدريد في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى تشكيلة برشلونة في رحلة إلى اليابان والتي شهدت الفوز 2-0 على فيسل كوبي اليوم السبت.





وبعد مشاركتهما في كأس كوبا أمريكا حصل ميسي وسواريز على عطلة مطولة ولن ينضما إلى الفريق سوى بعد العودة من اليابان.





وأحرز اللاعبون الثلاثة 682 هدفاً في الدوري الإسباني، ويشعر فالفيردي بالحماس بشأن ثلاثي الهجوم، ويؤمن أن غريزمان هو الجزء الذي كان ينقص برشلونة الساعي للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.





وقال فالفيردي: "نعم بعض اللاعبين يمكنهم التأقلم سوياً سريعاً.. سنرى العلاقة على المستوى الاجتماعي وفي معسكر الفريق.. نحن متحمسون بشأن هذه الفرصة.. نؤمن في التوازن في هذا الفريق سواء في الهجوم أو الدفاع.. غريزمان يتحرك سريعاً ويمرر بشكل جيد ويعثر على مساحات وهذا ما كان ينقصنا".





وهز كارليس بيريز، البالغ عمره 21 عاماً والقادم من أكاديمية برشلونة، الشباك مرتين في الشوط الثاني ليفوز برشلونة على كوبي الذي يضم بين صفوفه الثلاثي أندريس إنيستا وديفيد بيا وسيرجي سامبر الذي سبق له اللعب في برشلونة.





وقال فالفيردي: "كارليس بيريز أحرز هدفين اليوم وهذا أمر جيد للاعب يملك إمكاناته ويظهر أننا نستطيع الاعتماد على اللاعبين الشبان".



