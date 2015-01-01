تضم ما يقرب من 19 مزار.. تعرف على منطقة سقارة الأثرية (صور)

قال الدكتور صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة الأثرية، إن المنطقة تُعد من أشهر المناطق الأثرية عالميًا حيث تضم أقدم بناء حجري في التاريخ وهو الهرم المدرج الشهير بهرم زوسر.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن المنطقة تضم ما يقرب من 19 مزار أثري آخر أشهرها هرم أوناس أو ونيس، هرم تيتي، مقبرة ميروركا، مقبر كاجمني، والسيرابيوم، إضافة إلى عدد كبير من المقابر المصرية القديمة، إضافة إلى متحف منطقة سقارة الذي يحمل عنوان "متحف ايمحتب".





وأشار فرج إلى أن زيارات المصريين لمنطقة سقارة لا توازي الكثافة التي يقبل بها المواطنين على منطقة أهرامات الجيزة أو متحف التحرير في القاهرة، وهذا عكس الزيارات من الجنسيات الأخرى التي تقبل على زيارة المنطقة.





ودعا فرج المصريون لزيارة آثارهم في سقارة، حيث أن زيارة المنطقة للمصريين مثل زيارة أي متحف أو منطقة على مستو الجمهورية، فقط السيرابيوم ومقبرة ميروركا لهم تذكرة خاصة، حيث تبلغ تذكرة الدخول للمصري 20 جنيهًا و5 جنيهات للطالب، ودخول السيرابيوم وميروركا بـ 20 جنيهًا للمصري و5 جنيهات للطالب.







