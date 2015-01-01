الترسانة يتعاقد مع مهاجم كاميروني استعداداً للمظاليم

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة على توقيع المهاجم الكاميروني، جون كونجا لاعب كيما اسوان السابق في صفقة إنتقال حر.





وقام اللاعب بالتوقيع للشواكيش لمدة ثلاث سنوات، استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني، عقب ظهورة بمستوى جيد في المباريات الودية.



