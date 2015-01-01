الترسانة يتعاقد مع مهاجم كاميروني استعداداً للمظاليم
السبت 27/يوليه/2019 - 09:54 م
مصطفى الجندي
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة على توقيع المهاجم الكاميروني، جون كونجا لاعب كيما اسوان السابق في صفقة إنتقال حر.
وقام اللاعب بالتوقيع للشواكيش لمدة ثلاث سنوات، استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني، عقب ظهورة بمستوى جيد في المباريات الودية.
وسبق لمجلس إدارة الترسانة الحصول على توقيع أربعة لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية هم عمر جابر حارس الفيوم، وأحمد حسين حارس المريخ، وأحمد عارف مهاجم السكة الحديد، وسيد حمدي مهاجم بورتو السويس.
وإستغنى الجهاز الفني للترسانة عن 4 لاعبين خلال الساعات السابقة وهم عماد حلمي، وأبو بكر رزاق، وعاصم شيكا، وعصام عمران الوافد الجديد من الإعلاميين.
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