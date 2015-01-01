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هونغ كونغ تفرق المتظاهرين بالرصاص المطاطي

السبت 27/يوليه/2019 - 09:51 م
هونغ كونغ تفرق المتظاهرين بالرصاص المطاطي
ارشيفية
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وكالات
 
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أطلقت شرطة هونغ كونغ الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وشارك الآلاف في التظاهرة التي لم يسمح بها في مدينة يوين لونغ القريبة من الحدود الصينية حيث وقعت اعتداءات الأحد الماضي.

وأطلقت الشرطة عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود إثر توترات مع عدد من المتظاهرين.

وتشهد هونغ كونغ منذ سبعة أسابيع تظاهرات سلمية حاشدة ضد الحكومة المحلية الموالية لبكين، ومواجهات متفرقة بين المحتجين وعناصر الشرطة.

وبدأت التحركات برفض مشروع قانون بات معلقا ويهدف إلى السماح بعمليات تسليم مطلوبين إلى الصين، ثم توسعت لتشمل مطالب أوسع لإصلاحات ديمقراطية.

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