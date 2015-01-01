محافظ الغربية: تحصين أكثر من 231 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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شدد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، على إتخاذ كافة التدابير اللازمة من توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة الثانية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



ففي هذا الشأن؛ قامت مديرية الطب البيطري بتحصين أكثر من 231 ألف رأس ماشية (أبقار- جاموس – أغنام - ماعز) بنسبة 76% من المستهدف وذلك ضمن أعمال الحملة الثانية للتحصين.



وتواصل حملات الطب البيطري التي تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة عملها لحين الوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع مراكز المدن والأحياء.



ومن جانبه؛ أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين. مشيرًا إلى تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات التي تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.