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21 مليون ريال مكاسب بورصة مسقط في أسبوع

السبت 27/يوليه/2019 - 09:51 م
21 مليون ريال مكاسب بورصة مسقط في أسبوع
بورصة مسقط
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الفجر الاقتصادي
 
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ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2 %، إلى 18.286 مليار ريال (47.36 مليار دولار)، مقابل 18.265 مليار ريال (47.31 مليار دولار) في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 21.25 مليون ريال.

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 0.19 %، بإقفاله عند مستوى 3754.76 نقطة، خاسرًا 7.07 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.

وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع بدعم ارتفاع مؤشرات القطاعين الصناعة والخدمات، وصعد الأول 0.03 بالمائة، وصعد الخدمات 0.01 بالمائة، وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر الخدمات وحيدًا بنسبة 0.01 بالمائة.

وتصدر سهم عمان للاستثمارات الرابحين خلال الأسبوع بنسبة 19.78 بالمائة، وصعد الأسماك العُمانية 13.43 بالمائة، وبنك الخليجية لخدمات الاستثمار 5.56 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، تقدم بنك العز الإسلامي الأسهم المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 11.39 بالمائة، وتراجع المتحدة للتمويل 8.82 بالمائة، وانخفض سهم الغاز الوطني 7.27 بالمائة.

وارتفع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 0.68 بالمائة، لتصل إلى 55.187 مليون سهم، مقابل 54.815 مليون سهم في الأسبوع الماضي.

بينما تراجعت قيمة التداولات 25.47 بالمائة، لتصل إلى 5.993 مليون ريال، مقابل 8.041 مليون ريال في الأسبوع الماضي.
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