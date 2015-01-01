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"المهن الموسيقية": أغاني حمو بيكا والعفريت تدمير للأجيال

السبت 27/يوليه/2019 - 09:52 م
المهن الموسيقية: أغاني حمو بيكا والعفريت تدمير للأجيال
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داليا الحسين
 
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قال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن قرار منع كل من "حمو بيكا، والعفريت، وفرقة الصواريخ، وحنجرة وكزبرة وشاكوش"، من الغناء؛ ليس سهلًا، وهناك حالة هجوم عليهم بعد هذا القرار.

وأضاف "مرتضى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن القرار يأتي في إطار التصدي للإسفاف وحالة التردي الغنائي، معقبًا: "مش هنسيب الولاد ينضحك عليهم من حمو بيكا وغيره ولو تركناهم هيزيدوا.. الولاد مجني عليهم من تلك الأغاني الهابطة ".

وكشف المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية أن "حمو بيكا" تعرض للضرب في منطقة شبرا، مناشدًا وسائل الإعلام عدم تلميع مدعين الغناء أمثال حمو بيكا.

وانتقد المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، استضافة بعض الإعلاميين لهؤلاء باعتبارهم مبدعين، مشيرا إلى أن أغاني" أم كلثوم" و"عبدالحليم" وغيرهم دعموا بلادهم بالأغاني الوطنية، أما هذه الأغاني فهي تدمر الأجيال الجديدة.
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