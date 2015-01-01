انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث لدورة تنمية مهارات "أئمة الأوقاف"
السبت 27/يوليه/2019 - 09:48 م
محمود الجلاد
Advertisements
Advertisements
انطلقت اليوم السبت، فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث لدورة تنمية مهارات أئمة الأوقاف على التحدث الإعلامي بمبني الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، بإشراف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في تجربة هي الأولى من نوعها في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام .
ويستمر التدريب لمدة أسبوع تدريبا نظريا وتطبيقيا في الفترة من 27 / 7 حتى 31 يوليو الجاري، وقالت الأوقاف، إن التدريب يشمل الجانب التطبيقي والعملي بمقر معهد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو التدريب على مهارات فنون الإلقاء والصوتيات، والمقابلات التلفزيونية، واكتساب مهارات الحديث للراديو، وورش عمل تطبيقية بالاستوديو.
يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، وفي دور اهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية لديهم، وسُبل التواصل العصري الحديث، والسعي الدءوب لمواكبة مستجدات العصر، وصقل المهارات الإعلامية لديهم .
Advertisements
المزيد عن: وزارة الأوقاف مهارات أئمة الأوقاف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الوطنية للإعلام الهيئة الوطنية للإعلام
- إطلاق اسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي على ستديو 11 أخبار تخليدًا لذكراها (صور)
- "الشؤون الإسلامية" تنظم دورة تدريبية إلزامية عن "مهارات التعامل مع الحاج "
- انطلاق فعاليات التدريب "حماة الصداقة 2" بمشاركة أكثر من 600 مقاتل مصري وروسي
- برنامج تدريبي لتأهيل طلاب "إعلام بنها" لسوق العمل
- فعاليات اليوم الأول "لمؤتمر الإذاعات الإسلامية" بماسبيرو
- الشباب والرياضة تواصل فعاليات برنامج مهارات الاتصال والتأثير على الآخرين (صور)
- عاجل.. الرئيس السيسي يصدر 41 قرارا جمهوريا جديدا
- ننشر تفاصيل الدورة الأولى من برنامج تنمية المهارات الإعلامية لأئمة "اﻷوقاف"
- حسين زين يشارك في افتتاح الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للأئمة
- السبت.. بدء تدريب الائمة بـ'الوطنية للإعلام' بدورة تنمية المهارات الإعلامية