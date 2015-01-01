عضو لجنة العفو الرئاسية: مؤتمرات الشباب تعيد تقديم مصر للعالم

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قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسية، إن مؤتمرات الشباب أصبحت منصة مستدامة للحوار، خاصة أنها تسمح للشباب في المشاركة بعملية التخطيط والتقييم والمتابعة.



وأضاف "السقا"، خلال حواره ببرنامج "اليوم وغدًا"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن مؤتمرات الشباب وصلت إلى مرحلة أكثر نضوجا وإبداعا، وأصبحت مثالًا لممارسة الديمقراطية الحقيقية.



ولفت إلى هذه المؤتمرات تعتبر منصة، وحاضنة لإخراج الكوادر بشكل عام، وتلعب دورا مهما جدا في إعادة تقديم مصر للعالم في كافة الجوانب.

