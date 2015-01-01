المصري يخطر الجبلاية رسميا بـ "ملعب الاسماعيلية" لمبارياته بالكونفدرالية

اختار مسؤولو فريق المصري البورسعيدي، ملعب الاسماعيلية، ليكون ملعبا للفريق خلال مشاركته ببطولة الكونفدرالية الافريقية المقبلة.





وجاء اختيار ملعب الاسماعيلية بسبب قرب المسافة بين بورسعيد ومدينة الاسماعيلية، فضلا على تفاؤلهم به وثقتهم في مساندة الفريق جماهيريا.





ومن المقرر ان يواجه المصري البورسعيدي الفائز من بين مقديشيو سيتي الصومالي، وماليندي من تنزانيا بدور ال64 ، منتصف سبتمبر المقبل، والاياب في أخر الشهر نفسه.