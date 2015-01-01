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البيطريين لـ المواطنين: أسماك مبروكة الحشائش آمنة على الصحة

السبت 27/يوليه/2019 - 09:45 م
البيطريين لـ المواطنين: أسماك مبروكة الحشائش آمنة على الصحة
أسماك
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هدى عبدالرازق
 
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أوضح الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة التنمية السمكية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، حالة الضجة التي أثيرت حول انتشار سمكة مبروكة الحشائش في الأسواق.

وقال "العبد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء السبت، إن سمكة مبروكة الحشائش تتغذى على العشب والطحالب والحشائش، وهى سمكة رخيصة الثمن، وقليلة القيمة الغذائية مقارنة بأنوع الأسماك الأخرى.

ولفت إلى أننا ننتج 130 ألف طن سنويا من أسماك مبروكة الحشائش، مؤكدًا أنها سمكة آمنة، وليس منها أي قلق على صحة الإنسان.
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