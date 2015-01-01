بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ومعهد دون بوسكو لتنفيذ مبادرة "صنايعية مصر"



وأضاف أن التعاون مع معهد دون بوسكو كأحد المعاهد الرائدة في التدريب المهني وفق المعايير المعتمدة لدى المعاهد العليا الإيطالية ذات الجودة العالية في التدريب التقني، التى تتماشى مع تكنولوجيا العصر الحديث، والتى لاشك وانها ستحقق اضافة كبيرة لمستوى التدريب المهني الذى سيتلقاه الطلاب.



ولفت إلى أن هذه المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "صنايعية مصر" لتدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن المختلفة، وسعيا من جامعة الإسكندرية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، على المشاركة بهذه المبادرة، من خلال مركز جامعة الإسكندرية للتدريب المهني الذي انشأه القطاع لهذا الغرض.



حضر توقيع الاتفاقية الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة رانيا الشرقاوى مساعد نائب رئيس الجامعة للمسئولية المجتمعية والتطوير الإداري، والدكتور أحمد عبد الهادى المدير التنفيذي لمركز التدريب المهنى بجامعة الإسكندرية.



وقع اليوم السبت الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والأب الراهب جيسودوس أروكيام مدير عام معهد دون بوسكو بالإسكندرية بروتوكول التعاون بين الجانبين لتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية المعتمدة محليًا ودوليًا لطلاب الجامعة، والمجتمع المدني، تحت إشراف العلمي والاكاديمي للجامعة، واصدار شهادة مشتركة ومعتمدة من الطرفين.وعلق"الكردي" في تصريح صحفي اليوم عقب توقيع البروتوكول أن التنفيذ سيبدأ مباشرة ليستفيد الطلاب من هذه البرامج خلال فترة الإجازة الصيفية، موضحًا أن التدريب سيتم بالقاعات وورش الجامعة بكليات الهندسة والتربية والتربية النوعية، والفنون الجميلة، وداخل مبنى إدارة الجامعة.